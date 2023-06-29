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29 червня 2023, 9:21 Читать на русском

Санкції ЄС проти росії: Швейцарія лише частково приєдналася

Швейцарія приєдналася до нових обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб, передбачених 11 пакетом санкції Євросоюзу проти росії, рішення про приєднання до решти ухвалених у цьому пакеті обмежень влада країни розгляне до кінця серпня. Про це передає Інтерфакс-Україна.

Швейцарія приєдналася до нових обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб, передбачених 11 пакетом санкції Євросоюзу проти росії, рішення про приєднання до решти ухвалених у цьому пакеті обмежень влада країни розгляне до кінця серпня.
Фото: depositphotos.com

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Як повідомили в уряді Швейцарії, санкції щодо фізичних та юридичних осіб набувають чинності о 19:00 середи, 28 червня.

Санкції проти РФ

Як писав «Мінфін», 21 червня посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

У рамках цього пакету до санкційних списків внесли 71 фізичну особу та 33 організації, серед яких російські чиновники, пропагандисти, підприємці, військові, а також компанії, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.

Крім цього, у рамках 11-го пакету санкцій ЄС також скасував тимчасові дозволи для Німеччини та Польщі імпортувати російську нафту через трубопровід «Дружба.» Ця заборона не поширюється на нафту з Казахстану.

Від самого початку вторгнення рф в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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