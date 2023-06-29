Швейцарія приєдналася до нових обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб, передбачених 11 пакетом санкції Євросоюзу проти росії, рішення про приєднання до решти ухвалених у цьому пакеті обмежень влада країни розгляне до кінця серпня. Про це передає Інтерфакс-Україна.
Санкції ЄС проти росії: Швейцарія лише частково приєдналася
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Як повідомили в уряді Швейцарії, санкції щодо фізичних та юридичних осіб набувають чинності о 19:00 середи, 28 червня.
Санкції проти РФ
Як писав «Мінфін», 21 червня посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.
У рамках цього пакету до санкційних списків внесли 71 фізичну особу та 33 організації, серед яких російські чиновники, пропагандисти, підприємці, військові, а також компанії, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.
Крім цього, у рамках 11-го пакету санкцій ЄС також скасував тимчасові дозволи для Німеччини та Польщі імпортувати російську нафту через трубопровід «Дружба.» Ця заборона не поширюється на нафту з Казахстану.
Від самого початку вторгнення рф в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.
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