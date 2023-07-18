Фонд гарантування продає активи банків-банкрутів на 18,2 мільярда гривень

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Які активи продаватиме фонд

«Протягом поточного тижня (17−21 липня 2023 року) запланований продаж активів 7 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 18 201,1 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 17 427,8 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 711,3 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 62,0 млн грн, а цінні папери торгуватимуться зі стартовою ціною 0,02 млн грн.

Нагадаємо

За січень-червень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,1 млрд грн.