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18 липня 2023, 13:36 Читать на русском

Нова пошта в Чехії запустила кур’єрський забір. Як відправити посилку з адреси

Відтепер відправити посилки та документи з Чехії в Україну можна за допомогою кур'єрів Nova Post. Клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку чеську адресу. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Відтепер відправити посилки та документи з Чехії в Україну можна за допомогою кур'єрів Nova Post.
Фото: Нова пошта

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Деталі

До відправки приймаються документи і посилки вагою до 30 кг. Послуга діє по всій території Чехії, а вартість виклику кур'єра становить 128 грн (80 CZK), які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.

Як замовити послугу адресного забору

Щоб замовити послугу адресного забору в Чехії, потрібно:

  1. Переглянути перелік заборонених до відправки речей: https://novapost.com/uk-cz/international/forbidden-items
  2. Підготувати та упакувати речі у коробку.
  3. Заповнити заявку на виклик кур'єра: це можна зробити у мобільному застосунку Nova Post, у Бізнес-кабінеті, на сайті https://novapost.com/uk-cz/international/courier-call.
  4. Оплатити доставку онлайн.
  5. Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур'єра на забір.
  6. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку.

Важливо: кур'єр не перевіряє вміст запакованого відправлення. Проте, якщо під час перевірки на кордоні митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені, або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник.

Час роботи

Кур'єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нова пошта запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 липня 2023, 14:11
#
Що таке забір ??
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0
Zaha Miski
Zaha Miski
18 липня 2023, 14:37
#
Це мабуть азаровщина, схоже на «скігліті» ;))
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0
financialGenius
financialGenius
18 липня 2023, 16:58
#
Новая почта та еще компания , хотите что бы шли долго или что-то случилось с вашей передачей — пользуйтесь ее услугами … не рекомендую от слова воооообще.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 липня 2023, 17:08
#
Враньё
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