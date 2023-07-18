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18 липня 2023, 12:23 Читать на русском

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг онлайн-казино «відмити» майже 5 мільярдів

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Фото: delo.ua

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За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

В СБУ не називають банк, проте, за даними українського Forbes, який посилається на співрозмовника в одній із держструктур, мова йде про Айбокс Банк.

Схема

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

«З кожної транзакції організатори оборудки мали свій „відсоток“, який обготівковували через афілійовані комерційні структури», — йдеться в повідомленні СБУ.

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Підозра за двома статтями

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Джерело: Мінфін
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