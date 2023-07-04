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4 липня 2023, 15:06 Читать на русском

СБУ викрила масштабне хакерське угруповання, яке «зламувало» банківські рахунки українців

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців.
Фото: ssu.gov.ua

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Під час комплексних заходів затримано 12 учасників угруповання.

Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.

Деталі

За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків.

Шукати потенційних «жертв» допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.

Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку.

Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу» від адміністрації фінустанови.

Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб.

Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.

Готову «продукцію» вони реалізовували через власні зв’язки серед наркодилерів.

Обшуки

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:

  • комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;
  • оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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