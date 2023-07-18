Курс валют на 18 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 18 липня, курс долара на готівковому ринку подешевшав на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар додав 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро зріс на 1 копійку у купівлі та на 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,72−37,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,18−37,20, євро — 41,35−41,58 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,16−41,56 грн/євро.

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