Україна отримає від Швеції понад пів мільярда доларів на відновлення

Уряд Швеції пообіцяв надати 6 млрд крон ($586 млн) на допомогу у відновленні України та проведенні реформ на шляху до членства в Євросоюзі, пише The Guardian.

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За його словами, кошти, які буде розподілено в період з 2023-го до 2027 року, є частиною нещодавно розробленої стратегії допомоги, спеціально створеної для України.

Міністр додав, що ці гроші становлять основу шведської допомоги Україні.

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Кошти буде спрямовано на створення української інфраструктури та закладів охорони здоров'я, на розширення доступу України до енергії, що виробляється без викопного палива, та на перехід до більш екологічних технологій.

Скільки всього виділила Швеція

За офіційними даними, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала 1,9 мільярда шведських крон (152,6 мільйона євро) гуманітарної допомоги, 750 мільйонів крон (64,2 мільйона євро) на підтримку відновлення та 316 мільйонів крон (27 мільйонів євро) на підтримку реформ.