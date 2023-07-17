Приватбанк скасував комісію за деякі платежі для бізнесу

Приватбанк подовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу разом з Visa . Нові користувачі застосунку «Термінал» до 15 серпня можуть приймати платежі без комісій. Про це йдеться у повідомленні банку.

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«Якщо ви підприємець, та до 15 серпня встигнете підключити сервіс прийому платежів за допомогою смартфону „Термінал“, то можете приймати платежі без комісій», — йдеться в повідомленні.

Як почати приймати карткові платежі через «Термінал»: завантажуйте на смартфон застосунок «Термінал» у Google Play Store; реєструйтесь в особистому кабінеті сервісу.

Безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично.

У ПриватБанку наголошують, що понад 26 тисяч підприємців обрали Термінал та перетворили свої Android-смартфони з NFC на повноцінні POS-термінали.