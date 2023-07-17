Видатки загального фонду держбюджету за пів року сягнули 1,4 трильйона гривень

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Як змінилися видатки

«За січень-червень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1408,3 млрд грн. У червні видатки становили 265,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Найбільші суми видатків

За даними Державної казначейської служби України, найбільші суми видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 569,4 млрд грн, на оплату використання товарів і послуг — 341,1 млрд грн, на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) — 264,3 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам — 84,4 млрд грн, на обслуговування державного боргу — 116,8 млрд грн.

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