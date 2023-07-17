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17 липня 2023, 8:37 Читать на русском

Для покриття дефіциту бюджету Україна вже отримала понад $23 мільярди допомоги — Шмигаль

Від початку року міжнародні партнери виділили Україні понад $23 млрд для фінансування дефіциту бюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у підсумках тижня у Facebook.

Від початку року міжнародні партнери виділили Україні понад $23 млрд для фінансування дефіциту бюджету.
Фото: kmu.gov.ua

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Міжнародна допомога

За словами Шмигаля, за перші шість місяців 2023 року до держбюджету надійшли 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Видатки за цей самий час склали 1 трильйон 784 млрд грн.

Міжнародні партнери від початку року виділили Україні понад $23 млрд для фінансування дефіциту бюджету.

Пріоритети видатків

Прем'єр-міністр зазначив, що першим пріоритетом видатків залишається безпека та оборона. Це близько половини всіх коштів бюджету. На другому місці - соціальні програми. На них за шість місяців виділили 231 млрд грн. Також серед основних програм видатків: медицина, освіта, підтримка регіонів та відновлення.

Читайте: Україна цьогоріч залучила $3,87 мільярда від міжнародних партнерів на швидке відновлення

Крім того, уряд уже виділив понад 1,7 млрд грн на відновлення медзакладів у дев'яти областях України.

«Для відновлення економіки продовжуємо програму безповоротних грантів єРобота. У межах десятої хвилі подачі заявок за програмою „Власна справа“ виділено 72 млн грн для 306 бізнесів. Загалом від початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн», — повідомив Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Perez de Cuellar
Perez de Cuellar
17 липня 2023, 8:53
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Почалося, як тільки 20-ті числа місяця, то просять в корито насипати! Дяка-дяка! Нагадують:)
Але на саміті НАТО добре показали партнерам, головним донорам своє ставлення і справжнє лице!
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