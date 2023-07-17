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17 липня 2023, 12:03 Читать на русском

У росії держслужбовцям заборонили використовувати продукцію Apple

Тисячі російських чиновників та держслужбовців змушені будуть відмовитися від iPhone та іншої продукції Apple через заборону влади. Про це пише Forbes із посиланням на Financial Times.

Тисячі російських чиновників та держслужбовців змушені будуть відмовитися від iPhone та іншої продукції Apple через заборону влади.

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Заборона на Apple

Міністерство торгівлі рф заявило, що з понеділка, 17 липня, воно заборонить будь-яке використання iPhone «в робочих цілях». Міністерство цифрового розвитку, а також «Ростех», державна компанія, яка перебуває під санкціями Заходу за постачання російської військової техніки в Україну, заявили, що наслідуватимуть цей приклад або вже ввели заборони.

Заборона на використання iPhone, планшетів iPad та інших пристроїв Apple у міністерствах і відомствах рф відображає занепокоєння кремля і Федеральної служби безпеки з приводу шпигунської діяльності американських спецслужб.

«Силовики в міністерствах — це співробітники ФСБ, які займають цивільні посади, наприклад, заступників міністрів, — заявили, що айфони більше не вважаються безпечними і що потрібно шукати альтернативу», — сказало джерело.

Подібні заборони вже діють або будуть запроваджені в міністерствах фінансів та енергетики та інших державних органах, додало джерело.

Представник «ростеху» повідомив Financial Times, що обмеження поширюються на всі пристрої Apple. Але їх використання в особистих цілях все ж таки дозволено.

«Усі скаржаться, що це незручно і доводиться носити із собою ще один телефон або планшет», — додав інформатор, близький до міністерства.

Нагадаємо

У березні кремль наказав співробітникам, які беруть участь у підготовці до президентських виборів у росії 2024 року, припинити використання iPhone від Apple через побоювання, що пристрої вразливі для західних спецслужб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Abramon
Abramon
17 липня 2023, 12:08
#
«А вот єто обідно» — це сильна санкція! Бідолахи Китай їхнє все.
+
0
bonv
bonv
17 липня 2023, 12:32
#
На дротові нехай переходять…:)
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