Курс валют на 17 липня: євро продовжує дорожчати

У понеділок, 17 липня, курс долара на готівковому ринку не змінився у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,19−37,23, євро — 41,26−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,08−41,48 грн/євро.

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