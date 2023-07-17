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17 липня 2023, 11:41 Читать на русском

Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку «АТБ»

Абанк вже видав майже 500 тис. карток «АТБ» у партнерстві з мережею супермаркетів АТБ.

Картка «АТБ» має круті переваги завдяки знижкам та акційним пропозиціям. Щоб клієнти Абанку змогли відчути ще більші переваги та вигоди, стартує акція: 50 грн всім новим та діючим клієнтам банку, які відкриють картку «АТБ»!

Гарантовані 50 грн на рахунок кешбеку отримає клієнт, який вперше відкриє картку «АТБ» в Абанку та здійснить покупку на суму від 100 грн в мережі супермаркетів АТБ!

Оформити картку «АТБ» можна:

  • у мобільному додатку А24;

  • у будь-якому відділені Абанку.

Також можна придбати пластикову картку «АТБ» у будь-якому магазині мережі АТБ у прикасовій зоні та активувати її в мобільному додатку А24 за декілька хвилин. Вартість картки становить 50 грн, які банк відразу повертає на рахунок картки після її активації.

Також акційна новина стосується і клієнтів, що вже мають картку «АТБ», адже банк пропонує запросити своїх друзів оформити картку «АТБ», і обидва друга отримають по 50 грн за відкриття картки «АТБ» та по 50 грн, якщо друг здійснить покупку з карткою «АТБ» в супермаркеті АТБ від 100 грн. 💸

Кожен друг, що оформить картку за особистим посиланням клієнта, — це гарантовані 100 грн на рахунок. Кількість залучень необмежена. Більше друзів — ще більше шансів підзаробити.

Період дії акції — з 17.07 до 17.08.

Оформити картку «АТБ» клієнти можуть вже зараз у додатку АBank24 за посиланням.

Про А-Банк:

АТ «А-БАНК» представлене на ринку банківських послуг понад 25 років та зареєстроване у Державному реєстрі банків 30.10.1992 р. за номером № 127. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

За новинами А-Банку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
17 липня 2023, 12:32
#
Суркіс двіжує:))
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