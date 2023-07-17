Абанк вже видав майже 500 тис. карток «АТБ» у партнерстві з мережею супермаркетів АТБ.
Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку «АТБ»
Картка «АТБ» має круті переваги завдяки знижкам та акційним пропозиціям. Щоб клієнти Абанку змогли відчути ще більші переваги та вигоди, стартує акція: 50 грн всім новим та діючим клієнтам банку, які відкриють картку «АТБ»!
Гарантовані 50 грн на рахунок кешбеку отримає клієнт, який вперше відкриє картку «АТБ» в Абанку та здійснить покупку на суму від 100 грн в мережі супермаркетів АТБ!
Оформити картку «АТБ» можна:
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у мобільному додатку А24;
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у будь-якому відділені Абанку.
Також можна придбати пластикову картку «АТБ» у будь-якому магазині мережі АТБ у прикасовій зоні та активувати її в мобільному додатку А24 за декілька хвилин. Вартість картки становить 50 грн, які банк відразу повертає на рахунок картки після її активації.
Також акційна новина стосується і клієнтів, що вже мають картку «АТБ», адже банк пропонує запросити своїх друзів оформити картку «АТБ», і обидва друга отримають по 50 грн за відкриття картки «АТБ» та по 50 грн, якщо друг здійснить покупку з карткою «АТБ» в супермаркеті АТБ від 100 грн. 💸
Кожен друг, що оформить картку за особистим посиланням клієнта, — це гарантовані 100 грн на рахунок. Кількість залучень необмежена. Більше друзів — ще більше шансів підзаробити.
Період дії акції — з 17.07 до 17.08.
Оформити картку «АТБ» клієнти можуть вже зараз у додатку АBank24 за посиланням.
Про А-Банк:
АТ «А-БАНК» представлене на ринку банківських послуг понад 25 років та зареєстроване у Державному реєстрі банків
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