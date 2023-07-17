Маск визнав, що доходи від реклами в Twitter упали на 50%

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що грошовий потік Twitter залишається від'ємним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає його очікуванням у березні, що Twitter може досягти позитивного грошового потоку до червня. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на Reuters.

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Падіння доходів

«Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми дозволимо собі розкіш зробити щось інше», — написав Маск, відповідаючи на пропозиції щодо рекапіталізації.

Зазначається, що це остання ознака того, що агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік у Twitter, і свідчить про те, що доходи Twitter від реклами, можливо, не відновилися так швидко.

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Після звільнення тисяч співробітників і скорочення рахунків за хмарні послуги Маск заявив, що компанія скоротила свої неборгові витрати до $1,5 млрд із прогнозованих $4,5 млрд у 2023 році. Twitter також стикається з щорічними виплатами відсотків у розмірі близько $1,5 млрд унаслідок боргу.

Незрозуміло, який термін мав на увазі Маск, коли доходи від реклами впали на 50%. Він сказав, що у 2023 році Twitter має отримати дохід у $3 млрд, порівняно з $5,1 млрд у 2021 році.

Нагадаємо

Ситуація із рекламою у твіттері має вирішальне значення, оскільки реклама вже давно становить 90% доходів компанії. Після того як у жовтні Маск купив Twitter і зробив компанію приватною, він пообіцяв створити «найповажнішу рекламну платформу». Але він швидко відштовхнув рекламодавців, звільнивши ключових менеджерів з продажу.

Наймання Маском Лінди Яккаріно, колишнього керівника реклами Comcast NBCUniversal, як генерального директора, означало, що продажі реклами є пріоритетом для Twitter, навіть якщо він працює над збільшенням доходу від підписки.

Яккаріно почала працювати в Twitter на початку червня та повідомила інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та діячами індустрії розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.