Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на потреби швидкого відновлення у 2023 році в сумі $3,87 млрд з необхідних $14,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Україна цьогоріч залучила $3,87 мільярда від міжнародних партнерів на швидке відновлення
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що є певна невідповідність між проектами, у які хочуть інвестувати партнери та нашими потребами. Саме тому зараз українська сторона та міжнародні донори проводять узгодження переліку нагальних проектів відновлення та наявних ресурсів.
За його словами з усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України лише $3,87 млрд відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у $14,1 млрд.
Читайте також: Світовий банк та донори виділяють Україні додаткові $1,8 мільярда на відновлення
Водночас Марченко наголосив, що швидке відновлення — ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.
Пріоритетні галузі
Залучене фінансування в розмірі $3,87 млрд розподіляється за пріоритетними галузями, а саме:
- енергетична підтримка — $837 млн,
- гуманітарне розмінування — $169 млн,
- відновлення пошкодженого житла — $25 млн,
- допомога приватному сектору — $206 млн,
- відновлення критичної інфраструктури — $2,6 млрд.
Коментарі