Україна цьогоріч залучила $3,87 мільярда від міжнародних партнерів на швидке відновлення

Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на потреби швидкого відновлення у 2023 році в сумі $3,87 млрд з необхідних $14,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що є певна невідповідність між проектами, у які хочуть інвестувати партнери та нашими потребами. Саме тому зараз українська сторона та міжнародні донори проводять узгодження переліку нагальних проектів відновлення та наявних ресурсів.

За його словами з усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України лише $3,87 млрд відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у $14,1 млрд.

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Водночас Марченко наголосив, що швидке відновлення — ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.

Пріоритетні галузі

Залучене фінансування в розмірі $3,87 млрд розподіляється за пріоритетними галузями, а саме: