ЄС та ЄЦБ не можуть дійти згоди щодо долі заморожених російських активів — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

15 липня 2023, 17:00 Читать на русском

ЄС та ЄЦБ не можуть дійти згоди щодо долі заморожених російських активів — Bloomberg

Європейський Союз не може дійти згоди з Європейським центральним банком щодо плану використати прибутки від понад 200 млрд євро заморожених активів російського центробанку на відбудову України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Європейський Союз не може дійти згоди з Європейським центральним банком щодо плану використати прибутки від понад 200 млрд євро заморожених активів російського центробанку на відбудову України.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Представники виконавчої влади ЄС у четвер відповіли президенці ЄЦБ Крістін Лагард на попередження банку про те, що заходи проти санкційних холдингів можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності євро.

На саміті в Брюсселі минулого місяця лідери ЄС домовилися обережно продовжувати роботу над планом несподіваного оподаткування прибутку, отриманого від знерухомлених активів, при цьому Єврокомісія спочатку заявила, що виступить із пропозицією цього літа.

Однак, за словами одного чиновника, цей графік просунувся до літньої перерви в роботі Комісії, оскільки ЄС і ЄЦБ розходяться, а тепер щодо двох позицій розділились й думки країн-членів.

Комісія відкинула аргументи ЄЦБ, заявивши, що будь-який ризик виник — і був оцінений — коли активи були спочатку заблоковані в лютому 2022 року після вторгнення росії в Україну, і що досі жодне з цих побоювань не виправдалося.

Читайте також: Італія вже заморозила російські активи на $2,5 мільярда

Варіант несподіваного доходу не впливає на самі активи чи будь-які вимоги російського Центрального банку, а також не торкається ролі ЄС у зберіганні цінних паперів, сказало одне із джерел.

Ці розбіжності виявились на зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій були присутні Лагард і віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Очільниця ЄЦБ заявила, що податок на несподіваний прибуток може підірвати євро та призвести до переосмислення серед власників резервів. Вона зазначила, що сума, поставлена на карту, була набагато більшою, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

А також закликала до обережності та нагадала, що будь-яке рішення має прийматися лише за умови підтримки країн «Великої сімки».

Заморожені активи можуть принести близько 3 млрд євро несподіваного прибутку, хоча, за деякими оцінкам, що ця цифра може бути навіть вищою.

Більш ніж половина активів знаходиться в готівці та депозитах, тоді як значна кількість решти — в цінних паперах, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами