Італія вже заморозила російські активи на $2,5 мільярда

Італія заморозила активи росії на $2,5 млрд з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це свідчать дані Центрального банку Італії, повідомляє Reuters.

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У своєму щорічному звіті підрозділ Центрального банку Італії по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) повідомило, що цифру 2 мільярди євро ($2,5 млрд) було оновлено станом на кінець червня.

Директор UIF Енцо Серата уточнив, що в рамках режиму санкцій було заморожено фінансові активи на суму близько 330 млн євро, пов'язаних з 80 фізичними особами.

Серед активів рф, які заморозили в Італії, — банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно повністю конфіскувати заморожені російські активи, і замість цього зосереджується на тимчасовому використанні цих активів.

ЄС зосереджується на двох варіантах, оскільки він продовжує досліджувати, як можна було б використовувати понад 200 млрд євро із заморожених активів російського центрального банку та направити їх в Україну, йдеться у звіті.

Багато коштів знаходяться в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де вони принесли майже 750 млн євро до першого кварталу цього року.