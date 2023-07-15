Фонд держмайна зможе формувати окремі пули активів для приватизації

Фонд державного майна України отримав право формувати окремі пули державних активів для подальшої приватизації. Пре це повідомляє пресслужба ФДМУ.

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Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду, який затвердив порядок формування таких пулів. Відтепер Фонд держмайна зможе формувати окремі пули державних активів для подальшої приватизації.

«Основна мета запровадження нового механізму — підвищити зацікавленість бізнесу інвестувати в державні активи. Пули привертають більше уваги інвесторів, які зацікавлені в реалізації значних проєктів та можуть вкласти масштабні інвестиції», — йдеться в повідомленні.

Раніше ФДМУ виставляв на продаж державні активи окремими підприємствами.

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Як будуть формуватися пули

Зазначається, що пули об'єктів приватизації будуть формуватися з підприємств, які працюють в одній галузі економіки. Продукція одного з них може бути сировиною для іншого. Це дозволить приватизувати вертикально інтегровані бізнеси замість купівлі розрізнених об'єктів.

Такий механізм можна буде використовувати як під час малої, так і великої приватизації.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд державного майна починає приватизацію вилучених у російських олігархів активів. Перші торги з продажу аграрної компанії «Інвестагро» пройдуть 10 серпня на Prozorro.Продажі.