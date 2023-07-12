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12 липня 2023, 17:01 Читать на русском

Суд повернув державі «нафтопровід Медведчука» — Фонд держмайна

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов ФДМУ щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка розташована на території України. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов ФДМУ щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка розташована на території України.
Фото: pixabay.com

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Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957—1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт».

«Україна намагається повернути цей актив у державну власність не перший рік», — зазначає ФДМУ.

З 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, в 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством «Транснєфтєпродукту».

У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи.

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В межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. В лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ «Укртранснафта».

ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Наприкінці червня суд став на бік ФДМУ.

Джерело: Мінфін
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