Господарський суд Житомирської області задовольнив позов ФДМУ щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка розташована на території України. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Суд повернув державі «нафтопровід Медведчука» — Фонд держмайна
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Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957—1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт».
«Україна намагається повернути цей актив у державну власність не перший рік», — зазначає ФДМУ.
З 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, в 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством «Транснєфтєпродукту».
У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи.
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В межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. В лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ «Укртранснафта».
ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Наприкінці червня суд став на бік ФДМУ.
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