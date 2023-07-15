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15 липня 2023, 15:04 Читать на русском

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB припиняє поставки до росії

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до рф з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій. Про це повідомляє пресслужба SLB.

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до рф з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.
Фото: slb.com

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Таке рішення є продовженням попередньої заборони SLB постачати свою продукцію та технології з США, Великої Британії, ЄС та Канади до росії.

Зазначається, що SLB припинить постачання до рф з усіх підприємств компанії по всьому світу у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.

«Починаючи з березня 2022 року, SLB вжила добровільних заходів для згортання своєї діяльності в росії і оголосила, що не здійснюватиме нових інвестицій в росії і не буде впроваджувати нові технології, які використовуються в її сервісному бізнесі. З того часу компанія продовжує виділяти значні ресурси для забезпечення дотримання та перевиконання вимог різних міжнародних законів», — йдеться в повідомленні.

Крім того, SLB надзвичайно серйозно ставиться до дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія залишається солідарною з міжнародним співтовариством у засудженні та закликах до припинення війни в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення рф в Україну, компанія не лише не засудила військові дії, а й розширює свій бізнес в державі-агресорі.

Джерело: Мінфін
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