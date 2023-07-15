Celsius оштрафували на $4,7 млрд, Мера Нью-Йорка викрили у таємному володінні криптою: що нового на ринку криптовалют

SEC розпочала розгляд заявок на біткоїн-ETF від BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments та WisdomTree

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) прийняла до розгляду заявки на спотові біткоїн-ETF від BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments та WisdomTree.

Дії SEC не означають, що заяви будуть схвалені чи відхилені. Раніше аналогічний процес запустили за документами Bitwise.

15 червня BlackRock направила в SEC заявку на спотовий біткоїн-ETF. Після фінансовим гігантом аналогічні запити надійшли від Valkyrie, Fidelity Investments, WisdomTree і Invesco.

На думку аналітиків Bernstein, регулятор не зможе довго дотримуватися своєї негативної позиції стосовно спотових ETF на базі першої криптовалюти.

ETF (exchange-traded fund) — це інвестиційний фонд, який відстежує ціну базового активу чи індексу. Створюють ETF спеціалізовані компанії. Вони ж ними керують та ведуть звітність. Найбільші оператори ETF у світі — BlackRock, Vanguard, State Street, Invesco, iShares та Charles Schwab.

Біткоїн-ETF працює аналогічним чином — ціна однієї акції біржового фонду коливатиметься залежно від ціни біткоїна. Але замість торгувати на криптовалютній біржі, ETF торгує на традиційній фондовій біржі.

В Індонезії планують запустити національну платформу для торгівлі криптовалютами вже цього місяця.

Влада Індонезії планує запустити національну платформу для торгівлі криптовалютами в липні 2023 року. Про це повідомляє місцева агенція Tempo.

Агентство регулювання торгівлі товарними ф'ючерсами країни (BAPPEBTI) дозволить операції з цифровими активами тільки через державний майданчик.

«Ми погодили правила роботи біржі. Принцип KYC (знай свого клієнта) там регламентований», — зазначили у BAPPEBTI.

Регулятор також провів тести системної інтеграції між трейдерами, біржами, кліринговою палатою та депозитарієм. Агентство направило до Мінторгівлі Індонезії повідомлення про свої плани — у разі схвалення регулятор підпише дозвіл, який надасть ліцензованим трейдерам місяць на приєднання до платформи.

Спочатку криптобіржу збиралися відкрити 2021 року, проте проект відклали.

Влада США призначила штраф криптобанкруту Celsius у розмірі $4,7 мільярда

Федеральна торгова комісія США (FTC) оголосила про врегулювання претензій до Celsius Network. Угода передбачає виплату криптолендингової платформи $4,7 млрд.

Згідно з повідомленням, Celsius та її дочірнім компаніям «назавжди заборонено пропонувати, продавати чи просувати будь-які продукти, чи послуги, які можуть бути використані для внесення, обміну, інвестування чи виведення будь-яких активів».

«Celsius рекламувала нову бізнес-модель, але займалася старомодним шахрайством», — йдеться в заяві.

Комісія звинуватила компанію у наданні незабезпечених кредитів на суму $1,2 млрд та помилкових заяв про можливість вивести депозити у будь-який час, а також достатні резерви для виконання зобов'язань.

«Celsius не лише не забезпечила захист коштів клієнтів у криптовалюті, а й незаконно привласнила ці депозити на загальну суму понад $4 млрд. Компанія використала споживчі депозити для фінансування своєї діяльності, виплати винагород іншим клієнтам, запозичення в інших установ та здійснення високоризикованих інвестицій, які, як визнавала сама компанія, часто призводили до збитків», — йдеться у заяві.

У відомстві додали, що судове рішення про виплату $4,7 млрд буде призупинено, щоб дозволити Celsius повернути кошти користувачам, що залишилися, в рамках процедури банкрутства.

Google дозволив продаж NFT у додатках Play Store

Магазин програм Google Play оголосив про серйозні зміни в політиці — тепер розробники зможуть додавати цифрові активи, у тому числі NFT, у свої програми та ігри в магазині Play Store.

Компанії, які вирішать запропонувати можливість заробляти, купувати або продавати NFT, повинні вказати в Play Console, що в додатку є елементи на основі блокчейна.

Нововведення дозволить партнерам переосмислити «традиційні ігри з контентом користувача» і підвищити «лояльність користувачів за рахунок унікальних винагород NFT», заявили в компанії.

«Ми раді бачити процвітання творчих можливостей у додатках та допомагати розробникам розширювати бізнес», — зазначили в Google.

Мера Нью-Йорка викрили у таємному володінні криптоактивами

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс не включив у форму розкриття фінансової інформації дані про доходи та власність на криптовалюти. Про це повідомляє CNBC.

Журналісти звернули увагу на невідповідність даних, зазначених Адамсом під час подання щорічної обов'язкової фінансової форми до Ради з врегулювання конфліктів інтересів.

Представник мера Фаб'єн Леві повідомив, що Адамс не вказав свої частки в біткоїнах та ефірі, тому що неправильно зрозумів задане у звітній формі питання і вважав, що воно стосується лише володіння цінними паперами.

Мер Нью-Йорка обіцяє найближчим часом внести поправки у форму розкриття фінансової інформації, включивши туди дані про право власності на криптоактиви.

Представник мера відмовився надавати ЗМІ відомості про вартість криптовалютних активів, які належать Еріку Адамсу.