Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство економіки і торгівлі розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Відповідний проєкт винесено на обговорення на сайті міністерства.

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У пояснювальній записці до документа названі головні чинники, через які необхідно підвищити мінімальні ціни на деякий алкоголь:

зміни, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо),

зміна з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої.

«Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб'єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування», — йдеться у пояснювальній записці.

У проєкті запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв:

на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити — на 13%,

на віскі, ром і джин — на 25%,

на коньяк (бренді) — на 11−12%.

на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина — на 62%;

на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту, — на 61−71%;

на вина ігристі та газовані винні напої — на 28%.

на виноробну продукцію (окрім сидру та перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об'ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box — буде визначатися як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію в скляній тарі із коефіцієнтом 0,85.

Зазначається, що розмір мінімальних цін обраховувався за планованими показниками 2023 року, визначеними за звітними даними учасників ринку.