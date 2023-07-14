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14 липня 2023, 18:16 Читать на русском

Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство економіки і торгівлі розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Відповідний проєкт винесено на обговорення на сайті міністерства.

Міністерство економіки і торгівлі розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв.
Фото: pixabay.com

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У пояснювальній записці до документа названі головні чинники, через які необхідно підвищити мінімальні ціни на деякий алкоголь:

  • зміни, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо),
  • зміна з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої.

«Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб'єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування», — йдеться у пояснювальній записці.

У проєкті запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв:

  • на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити — на 13%,
  • на віскі, ром і джин — на 25%,
  • на коньяк (бренді) — на 11−12%.
  • на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина — на 62%;
  • на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту, — на 61−71%;
  • на вина ігристі та газовані винні напої — на 28%.
  • на виноробну продукцію (окрім сидру та перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об'ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box — буде визначатися як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію в скляній тарі із коефіцієнтом 0,85.

Зазначається, що розмір мінімальних цін обраховувався за планованими показниками 2023 року, визначеними за звітними даними учасників ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+28
Olimpiec
Olimpiec
14 липня 2023, 18:37
#
Вино на 62%? чего мелочатся, на 620% Норм лоббирование
+
0
Ranet
Ranet
14 липня 2023, 18:44
#
Пивные разливайки до сих пор под Аваковым?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 липня 2023, 18:49
#
Уже нет.
+
0
Ranet
Ranet
14 липня 2023, 19:30
#
Ну есть же какая то  *** , что лоббирует это *** .
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 липня 2023, 18:50
#
Значит подорожает сахар и дрожи.
Будем пить самогон.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 липня 2023, 19:18
#
«на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина — на 62%;» — с ума сошли!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 липня 2023, 19:32
#
Да Саша, «Тaмяночки» больше не попьем!
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