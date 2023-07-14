За перше півріччя до банків в управлінні Фонду гарантування надійшло понад 3,8 мільярда

За перше півріччя 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів склала 3 837,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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З цієї суми:

3 026,1 млн грн — надійшли від реалізації майна,

437,9 млн грн — від погашення кредитів,

76,8 млн грн — від оренди майна,

36,8 млн грн — від погашення цінних паперів,

259,7 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Зокрема, у червні 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду, склали 595,2 млн грн. Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 467,9 млн грн, зокрема:

200,8 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «МР Банк»;

164,5 млн грн — АТ «Промінвестбанк»;

55,7 млн грн — АТ АКБ «Аркада»;

42,9 млн грн — АТ «Мегабанк»;

2,6 млн грн — АТ «Банк Січ».

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Крім того, у червні 83,5 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 11,2 млн грн — від оренди майна, 32,5 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

У ФГВФО нагадали, що кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».