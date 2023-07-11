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11 липня 2023, 17:02 Читать на русском

Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на понад 3 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Прозорро.Продажі продав активи колишніх «дочок» російських банків на 3,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Прозорро.
Фото: slovoidilo.ua

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За рік після відновлення продажу банківських активів в умовах великої війни сума успішних аукціонів, за результатами яких укладено відповідні договори купівлі-продажу, склала близько 4 млрд грн.

З них 3,2 млрд грн — або понад 80% від суми — від продажу активів Промінвестбанку та М Р Банку (колишній Сбербанк), які були виведені з ринку на другий день повномасштабного вторгнення РФ.

У Фонді такі успішні показники пояснюють високою якістю та ліквідністю активів, адже ці банки були виведені з ринку не через неплатоспроможність. Тож, на активи спостерігається високий попит.

«У нас є абсолютно рекордні аукціони, під час яких ціна продажу уже на перших торгах зростала на 160 і більше відсотків, а учасники торгів завзято змагалися за перемогу. Але такі лоти — це, швидше, винятки, адже 95% активів банків це кредити», — пояснив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

Читайте також: Перший інвестиційний банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи росіян на мільярди гривень

Успішні аукціони

Зокрема, серед успішних аукціонів у Фонді гарантування виокремили продаж:

  • будівлі банку у центрі Івано-Франківська за 70 млн грн (удвічі більше за стартову ціну),
  • заміського комплексу у Конча-Заспі за 311 млн грн (+66%),
  • десятиповерхової офісної будівлі у центрі Запоріжжя за 41,3 млн грн (+40%).
Джерело: Мінфін
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