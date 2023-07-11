Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на понад 3 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Прозорро.Продажі продав активи колишніх «дочок» російських банків на 3,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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За рік після відновлення продажу банківських активів в умовах великої війни сума успішних аукціонів, за результатами яких укладено відповідні договори купівлі-продажу, склала близько 4 млрд грн.

З них 3,2 млрд грн — або понад 80% від суми — від продажу активів Промінвестбанку та М Р Банку (колишній Сбербанк), які були виведені з ринку на другий день повномасштабного вторгнення РФ.

У Фонді такі успішні показники пояснюють високою якістю та ліквідністю активів, адже ці банки були виведені з ринку не через неплатоспроможність. Тож, на активи спостерігається високий попит.

«У нас є абсолютно рекордні аукціони, під час яких ціна продажу уже на перших торгах зростала на 160 і більше відсотків, а учасники торгів завзято змагалися за перемогу. Але такі лоти — це, швидше, винятки, адже 95% активів банків це кредити», — пояснив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

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Успішні аукціони

Зокрема, серед успішних аукціонів у Фонді гарантування виокремили продаж: