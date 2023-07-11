Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Прозорро.Продажі продав активи колишніх «дочок» російських банків на 3,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Фонд гарантування продав активи колишніх «дочок» російських банків на понад 3 мільярди
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За рік після відновлення продажу банківських активів в умовах великої війни сума успішних аукціонів, за результатами яких укладено відповідні договори купівлі-продажу, склала близько 4 млрд грн.
З них 3,2 млрд грн — або понад 80% від суми — від продажу активів Промінвестбанку
У Фонді такі успішні показники пояснюють високою якістю та ліквідністю активів, адже ці банки були виведені з ринку не через неплатоспроможність. Тож, на активи спостерігається високий попит.
«У нас є абсолютно рекордні аукціони, під час яких ціна продажу уже на перших торгах зростала на 160 і більше відсотків, а учасники торгів завзято змагалися за перемогу. Але такі лоти — це, швидше, винятки, адже 95% активів банків це кредити», — пояснив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.
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Успішні аукціони
Зокрема, серед успішних аукціонів у Фонді гарантування виокремили продаж:
- будівлі банку у центрі Івано-Франківська за 70 млн грн (удвічі більше за стартову ціну),
- заміського комплексу у Конча-Заспі за 311 млн грн (+66%),
- десятиповерхової офісної будівлі у центрі Запоріжжя за 41,3 млн грн (+40%).
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