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14 липня 2023, 13:04 Читать на русском

Україні протягом наступних 10 років доведеться залучити 4,5 млн нових працівників — Мінекономіки

Україні протягом наступних 10 років доведеться додатково залучити 4,5 млн працівників на ринок праці, щоб здійснити повоєнне відновлення. Такий прогноз дало Міністерство економіки за підсумками семінару з Міжнародною організацією з міграції та Міжнародною організацією праці.

Україні протягом наступних 10 років доведеться додатково залучити 4,5 млн працівників на ринок праці, щоб здійснити повоєнне відновлення.
Фото: freepik.com

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У Мінекономіки зазначили, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася із нестачею робочої сили. Але зараз, коли понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, економічна ситуація в країні стала ще критичнішою.

Оскільки країна наближається до повоєнної доби відновлення суспільства, потреби в робочій силі тільки зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення.

Читайте також: Ринок праці в Україні: Кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують

«Відновлення ринку праці — це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги», — заявила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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wijamit390
wijamit390
14 липня 2023, 13:42
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Опять зрада! Да что ж такое !?
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Qwerty1999
Qwerty1999
14 липня 2023, 13:59
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Жаль, что варианты повсеместной автоматизации
и увеличения производительности труда
бездельниками из Минэкономики
не рассматриваются от слова вообще.

Так может их первыми отправить на рынок
труда для приобщения к «эпохе восстановления».
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Sweetdream
Sweetdream
14 липня 2023, 14:29
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А чому вони вважають, що повоєнне відновлення трапиться в найближчі 10 років? Вони впевнені, що війна закінчитьсч швидше, ніж за 10 років?
Якщо вона так швидко закінчиться, то точно не нашу користь. А якщо, все-таки, ми здатні будемо чинити хоча б такий спротив, як зараз, то це затягнеться більше, ніж на 10 років. У будь-якому випадку «пілоткі» з мінекономіки знову ляпнули необгрунтований, суперечливий і нелогічний прогноз.
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