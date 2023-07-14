Україні протягом наступних 10 років доведеться додатково залучити 4,5 млн працівників на ринок праці, щоб здійснити повоєнне відновлення. Такий прогноз дало Міністерство економіки за підсумками семінару з Міжнародною організацією з міграції та Міжнародною організацією праці.
Україні протягом наступних 10 років доведеться залучити 4,5 млн нових працівників — Мінекономіки
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У Мінекономіки зазначили, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася із нестачею робочої сили. Але зараз, коли понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, економічна ситуація в країні стала ще критичнішою.
Оскільки країна наближається до повоєнної доби відновлення суспільства, потреби в робочій силі тільки зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення.
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«Відновлення ринку праці — це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги», — заявила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
и увеличения производительности труда
бездельниками из Минэкономики
не рассматриваются от слова вообще.
Так может их первыми отправить на рынок
труда для приобщения к «эпохе восстановления».
Якщо вона так швидко закінчиться, то точно не нашу користь. А якщо, все-таки, ми здатні будемо чинити хоча б такий спротив, як зараз, то це затягнеться більше, ніж на 10 років. У будь-якому випадку «пілоткі» з мінекономіки знову ляпнули необгрунтований, суперечливий і нелогічний прогноз.