З росії пішов японський виробник вантажівок Isuzu Motors — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 липня 2023, 13:38 Читать на русском

З росії пішов японський виробник вантажівок Isuzu Motors — ЗМІ

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd. пішов з російського ринку, оскільки не зміг відновити виробництво після зупинки через війну в Україні. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на ознайомлене джерело.

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd.
Фото: isuzu.co.jp

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu із близько 200 співробітників.

За даними агентства, Isuzu була змушена зупинити виробництво в росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну порушило постачання запчастин.

Це призвело до того, що виробник вантажівок зафіксував особливий збиток у розмірі 1,7 мільярда єн ($12 млн) у фінансовому році, що закінчився в березні. У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.

Читайте також: З росії пішов провідний міжнародний виробник гігієнічних товарів

Виробництво Isuzu у рф

Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося у 2008 році, до війни становило лише 1% від загального обсягу виробництва комерційних вантажівок компанії у світі.

За даними Isuzu, у 2021 році російський підрозділ виготовив близько 3 700 автомобілів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
wijamit390
wijamit390
14 липня 2023, 13:49
#
Перемога
+
0
Rubi0
Rubi0
14 липня 2023, 14:20
#
Интересны условия, как говорится черт кроется в деталях. Небось также как Ford, Mazda, Nissan оставили себе возможно быстро вернуться на рынок через 3-6 летние опционы
+
0
Sweetdream
Sweetdream
14 липня 2023, 14:45
#
Навіщо? Не здивуюсь, якщо Sollers це ті ж японці, «перевдягнені» у місцеве законодавство.
У соллерса вже були СП з японськими і корейськими виробниками.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Wilmanski и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами