Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd. пішов з російського ринку, оскільки не зміг відновити виробництво після зупинки через війну в Україні. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на ознайомлене джерело.
З росії пішов японський виробник вантажівок Isuzu Motors — ЗМІ
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Зазначається, що компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu із близько 200 співробітників.
За даними агентства, Isuzu була змушена зупинити виробництво в росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну порушило постачання запчастин.
Це призвело до того, що виробник вантажівок зафіксував особливий збиток у розмірі 1,7 мільярда єн ($12 млн) у фінансовому році, що закінчився в березні. У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.
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Виробництво Isuzu у рф
Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося у 2008 році, до війни становило лише 1% від загального обсягу виробництва комерційних вантажівок компанії у світі.
За даними Isuzu, у 2021 році російський підрозділ виготовив близько 3 700 автомобілів.
Коментарі - 3
У соллерса вже були СП з японськими і корейськими виробниками.