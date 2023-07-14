Курс валют на 14 липня: євро продовжує дорожчати

У п'ятницю, 14 липня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та продажу.

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В обмінниках долар не змінився. Курс євро зріс на 14 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,35 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,15−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,99−41,39 грн/євро.

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