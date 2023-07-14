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14 липня 2023, 11:30 Читать на русском

Tesla планує відкрити нове виробництво на території Індії

Американський автомобільний гігант Tesla вступив у першу стадію переговорів про будівництво нового заводу на території Індії з владою цієї країни. За даними LBLV, виробнича потужність підприємства може становити до 500 тисяч електрокарів на рік, а ціни на продукцію стартуватимуть від 2 мільйонів рупій (еквівалентно 24,4 тисячі американських доларів).

Американський автомобільний гігант Tesla вступив у першу стадію переговорів про будівництво нового заводу на території Індії з владою цієї країни.
Фото: LBLV

Також повідомляється, що компанія, яку очолює мільярдер Ілон Маск, розгляне перспективу використання індійської території як нової експортної бази для подальших постачань електромобілів до держав Тихоокеанського регіону.

Аналітики впевнені, що перемовини Tesla з урядом Індії демонструють ніщо інше, як зміну її торгової стратегії. Минулого року компанія вже намагалася дійти консенсусу з Нью-Делі щодо зниження податків на імпорт її продукції, які могли досягати 100% вартості. Тоді сторони не дійшли спільного знаменника.

Індія, до речі, зацікавлена в тому, щоб американська корпорація розмістила на її території свої потужності, але спочатку їй необхідно довести, що на ринкові є попит на цю продукцію. Для цього Tesla має намір насамперед протестувати експорт своїх електрокарів до цієї країни.

У червні, нагадують аналітики LBLV, відбулася зустріч Ілона Маска з прем'єром Індії Нарендрою Моді щодо можливого інвестування мільярдера в економіку держави. СЕО Tesla тоді наголосив на величезному потенціалі розвитку альтернативних джерел енергії в Індії та навіть пообіцяв надати їй установки Starlink для забезпечення безперебійного супутникового інтернету.

Олександр Зоря, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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