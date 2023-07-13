В Україні з’явиться державний реєстр санкцій

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 8392 про створення державного реєстру санкцій. Про це повідомила директор Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих на своїй сторінці у Facebook .

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«Це очевидна річ — для того, щоб вимагати належного дотримання санкційних обмежень має бути офіційне джерело, яке б забезпечило можливість швидкої перевірки на застосування санкцій. Все так, але — не точно. До цього часу єдиної публічної бази санкцій не існувало — банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої — всі викручувались як могли», — написала вона.

За її словами, рушійною силою у створенні такої бази стало Міністерство юстиції України. Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав та забезпечив належний розгляд, обговорення і просування законопроекту у Раді.

Також в опрацюванні та збалансуванні проєкту закони взяли участь РНБО та Вищий антикорупційний суд.

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