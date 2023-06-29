Санкції зачепили понад 900 компаній в Україні — дослідження

За період повномасштабного вторгнення росії в Україну санкції зачепили понад 900 компаній в Україні. Про це повідомляє YouControl за результатами аналізу списків санкцій 7 країн за 16 місяців війни.

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Санкції

Всього до системи YouControl було додано 1895 записів про санкції щодо 919 компаній в Україні. При цьому під прямі обмеження потрапили лише 29 українських підприємств. Така різниця пояснюється тим, що аналітики перевірили не лише компанії, які потрапили до списків, а й зв'язки бізнесу з підсанкційними юридичними і фізичними особами.

Де зареєстровані компанії

Майже 26% компаній із загальної кількості зареєстровано у Києві, 18,5% — у Криму, дещо більше як 17% — у Донецькій області, а 11% — у Луганській областях.

У розрізі сфер діяльності бізнес, що має записи про санкційні обмеження, працює у таких напрямках: