За період повномасштабного вторгнення росії в Україну санкції зачепили понад 900 компаній в Україні. Про це повідомляє YouControl за результатами аналізу списків санкцій 7 країн за 16 місяців війни.
Санкції зачепили понад 900 компаній в Україні — дослідження
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Санкції
Всього до системи YouControl було додано 1895 записів про санкції щодо 919 компаній в Україні. При цьому під прямі обмеження потрапили лише 29 українських підприємств. Така різниця пояснюється тим, що аналітики перевірили не лише компанії, які потрапили до списків, а й зв'язки бізнесу з підсанкційними юридичними і фізичними особами.
Де зареєстровані компанії
Майже 26% компаній із загальної кількості зареєстровано у Києві, 18,5% — у Криму, дещо більше як 17% — у Донецькій області, а 11% — у Луганській областях.
У розрізі сфер діяльності бізнес, що має записи про санкційні обмеження, працює у таких напрямках:
- надання інших видів послуг (діяльність громадських і політичних організацій, профспілок) — 145;
- оптова і роздрібна торгівля — 139;
- нерухомість — 8,8%;
- будівництво — 5,7%;
- переробна промисловість — 8%.
Джерело: Мінфін
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