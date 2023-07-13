Рада дозволила вагітним жінкам працювати до самих пологів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9271 , який дозволяє жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Закон визначає право жінок, які працюють, у разі відсутності медичних протипоказань за власним бажанням розпочинати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. А фактично — працювати до самих пологів.

«За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів», — зазначається в законі.

При цьому загальна тривалість відпустки не зміниться.

Наприклад, жінка зможе використати 20 днів відпустки до очікуваної дати пологів і 106 днів — після, а загальна тривалість відпустки залишиться незмінною — 126 днів.

У разі якщо жінка не хоче розпочинати цю відпустку пізніше або ж є медичні протипоказання, законопроєкт передбачає можливість залишити чинним нинішній «стандартний» розподіл днів відпустки до та після пологів.

«Дуже правильна ініціатива, тому що зараз вагітну жінку обов’язково відправляли у відпустку. Навіть якщо у неї була можливість продовжити працювати», — прокоментував закон Железняк.