Укрзалізниця отримає $25 мільйонів від Світового банку на ремонт критичної інфраструктури

Укрзалізниця отримала $25 млн фінансування Світового банку на ремонт критичної інфраструктури та збільшення ємності вантажоперевезень, що виділяється через підрозділ ООН UNOPS. Про це повідомляє пресслужба організації.

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«UNOPS уклало угоду на $25 млн із Укрзалізницею для закупівель на проведення ремонтів критичної залізничної інфраструктури та збільшення ємності вантажоперевезень за кошти Світового банку. Ще один крок для відновлення України», — йдеться в повідомленні.

Директор офісу UNOPS в Україні Тім Ларднер зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість попрацювати у складі ООН UNOPS для підтримки Укрзалізниці.

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UNOPS є підрозділом ООН та головним інструментом організації у сфері управління закупівлями та контрактами в проєктах цивільного будівництва та розвитку інфраструктури.