Круте піке небанківського фінансового ринку. Менше гравців = краща якість послуг

Останні десять років небанківські фінансові установи розвивались крутезними темпами, перетворюючись з надавачів дрібних кредитів до зарплати, в ультра сучасні і високотехнологічні необанки.

Перші в технологіях ідентифікації, антифроду, адаптивного скорингу, впроваджені сучасних мобільних застосунків. Нові продукти і нові колаборації народжувалися ледь не щодня. Але військові дії перевернули всі фігури догори дригом на шахівниці. Першим постраждав сегмент споживчого беззаставного кредитування.

Неспроможність клієнтів повертати борги за діючими кредитами, відсутність адекватних, етичних механізмів стягнення призвели до шаленого стрибка NPL. На додачу, посилення регуляторного тиску і все більш високі вимоги до учасників ринку змусили багатьох гравців залишити цей ринок.

Як довго ще триватиме зима на небаківському фінансовому ринку?

Чи можна очікувати повернення до довоєнних показників кредитування?

Де шукати і скільки коштує залучення кредитоспроможного клієнта?

Кількість чи якість: чи є сенс у нарощуванні бази нових клієнтів?

Яка сьогодні довіра до брендів і чи виграє від скорочення ринку кінцевий споживач?

Банки чи небанки: як розділять кредитні функції основні надавачі кредитних послуг?

Всі ці запитання стануть у фокусі першої кредитної конференції Ukrainian Credit Conference, яка відбудеться 19 липня в м.Київ в Unit.City.



Серед спікерів конференції

Ольга Лобайчук, Начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг

Ольга Василевська-Смаглюк, Український політик і журналіст. Народний депутат України IX скликання

Костянтин Приходько, заступник начальника Управління загальної методології регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Іван Світек, Голова правління, акціонер Unex Bank

Наталя Буткова-Вітвицька, Членкиня правління АТ «Ощадбанк»

Андрій Дубас, Президент Асоціації українських банків

Владислав Білан, СЕО ViaCredit

Сергій Кірюхін, Керівник департаменту незабезпеченого кредитування ПриватБанку

Володимир Довгаль, Директор Авентус Україна

Анастасія Шевченко, Генеральний менеджер Lugera Ukraine

Всіх учасників конференції Ukrainian Credit Conference, чекає цікавий нетворкінг за келихом вина, зустріч з іншими колегами по ринку та обмін досвідом в кулуарах конференції.

Не пропустіть цю унікальну можливість дізнатися про найсвіжіші тренди та нові вимоги на кредитному ринку.

До конференції залишилось всього 6 днів, кількість місць обмежена.

Приєднуйтесь до Ukrainian Credit Conference і розширюйте свої знання та контакти у фінансовому світі!

Детальніша інформація та реєстрація на сайті.