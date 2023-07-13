Курс валют на 13 липня: євро пішло вгору

У четвер, 13 липня, курс долара на готівковому ринку не змінився. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 2 копійки у купівлі, а у продажу не змінився. Курс євро зріс на 15 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,35 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,23−37,25, євро — 41,00−41,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,78−41,17 грн/євро.

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