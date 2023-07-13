Інфляція в США досягла найнижчого рівня за більш ніж два роки

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у червні зросли на 3% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни у середу. Інфляція сповільнилася порівняно з 4% у травні та оновила мінімум із березня 2021 року. Про це повідомляє Financial Times.

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При цьому аналітики очікували інфляція на рівні 3,1%.

Ціни на енергоносії у червні скоротилися на 16,7% після зниження на 11,7% у травні, тоді як ціни на харчові продукти в червні піднялися на 5,7% після підвищення на 6,7% місяцем раніше.

Щодо попереднього місяця індекс CPI у червні збільшився на 0,2% (у травні зростання становило 0,1%). Аналітики передбачали зростання на 0,3%.

Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості харчів та енергоносіїв сповільнилося до мінімальних із жовтня 2021 року 4,8% у річному вираженні після підйому на 5,3% у травні. Тоді як передбачалося зростання на 5%. У щомісячному обчисленні показник збільшився на 0,2% після зростання на 0,4% місяцем раніше, ринок очікував підвищення на 0,3%.

Reuters вважає, що уповільнення інфляції відбувається недостатньо швидко, тому Федеральна резервна система (ФРС) США, ймовірно, повернеться до підвищення ключової ставки на наступному засіданні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого місяця ФРС США зберегла базову ставку у діапазоні 5−5,25% річних. Федеральна резервна система зробила паузу після найагресивнішої серії підвищень ключової ставки з 1980-х років.