monobank повернув $5,5 мільйонів клієнтів від підсанкційного брокера EXANTE

monobank отримав $5,5 млн коштів клієнтів з рахунку брокера EXANTE, який опинився під санкціями України. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram .

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«Ми провели переговори з брокером, який одразу погодився їх повернути, паралельно ми звернулися за допомогою до НБУ», — розповів він.

Гороховський пояснив, що проблема полягає в тому, що попри те, що платіж відправлений з рахунків санкційної компанії, ці гроші належать не їй, а клієнтам monobank.

«Нам потрібно заручитися підтримкою НБУ, що така транзакція не є порушенням закону про санкції», — додав банкір.

Ввечері 11 липня банк отримав гроші від брокера.

«Усі клієнти отримали свої гроші», — написав Гороховський 12 липня.

Нагадаємо

Минулого тижня, а саме 5 липня Рада національної безпеки і оборони України включила до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером mono invest.

EXANTE — брокерська компанія, орієнтована насамперед на користувачів із країн Європи. Брокер розпочав роботу у 2011 році, засновники — Олексій Кірієнко, Анатолій Князєв та Володимир Масляков. Компанія зареєстрована на Мальті, там же розташований головний офіс.

Підрозділи функціонують у найбільших містах Європи, зокрема у Києві. Брокер керує понад 1,5 млрд євро клієнтських коштів. Власний капітал — понад 200 млн євро. Компанія веде діяльність на підставі трьох ліцензій: Великобританії, Кіпру та Гонконгу.