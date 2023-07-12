Нова пошта створить окрему компанію під назвою Nova Post Europe для розвитку бізнесу в Євросоюзі. Про це заявив співвласник компанії В'ячеслав Климов під час «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».
Нова пошта створить окрему компанію для експансії на ринок ЄС
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Експансія в ЄС
«Ми доросли до того, що у нас зʼявляється Nova Post Europe зі своїм СЕО та менеджментом», — сказав Климов.
За його словами, тісна взаємодія з українським офісом збережеться, але це буде окремий бізнес-юніт.
Перші пів року експансією в ЄС керували менеджери з України. Ця модель управління, за словами Климова, вже не є достатньо ефективною.
Керівник нової компанії
Генерального директора нової компанії вже обрали, проте офіційно його ще не затвердили.
За словами Климова, це людина з Нової пошти, у якої досвід роботи в компанії майже 20 років Серед досягнень кандидата Климов назвав створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі.
Інвестиції
Климов також заявив, Нова пошта до кінця 2023 року інвестує у відкриття закордонних відділень понад 10 млн євро. При цьому у 2024 році інвестиції суттєво зростуть.
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Плани
За словами співвласника Нової пошти, компанія не ставить перед собою мету, щоб нові відділення за кордоном цього року дали помітні результати. Однак у 2024 році закордонні відділення мають приносити прибутки.
У планах «Нової пошти» — присутність у всіх країнах Європи. Климов зазначив, що компанія планує співпрацювати як з місцевими партнерами, так і розвиватися за франчайзинговою моделлю.
Нагадаємо
Нова пошта вже працює у Польщі, Німеччині, Литві, Чехії, Молдові та Румунії.
Нова пошта була заснована у 2001 році. На сьогодні це група компаній, до якої входять Нова пошта, НП Логістик, платіжна система NovaPay і Нова пошта Глобал.
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