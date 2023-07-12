Нова пошта створить окрему компанію для експансії на ринок ЄС

Нова пошта створить окрему компанію під назвою Nova Post Europe для розвитку бізнесу в Євросоюзі. Про це заявив співвласник компанії В'ячеслав Климов під час «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

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Експансія в ЄС

«Ми доросли до того, що у нас зʼявляється Nova Post Europe зі своїм СЕО та менеджментом», — сказав Климов.

За його словами, тісна взаємодія з українським офісом збережеться, але це буде окремий бізнес-юніт.

Перші пів року експансією в ЄС керували менеджери з України. Ця модель управління, за словами Климова, вже не є достатньо ефективною.

Керівник нової компанії

Генерального директора нової компанії вже обрали, проте офіційно його ще не затвердили.

За словами Климова, це людина з Нової пошти, у якої досвід роботи в компанії майже 20 років Серед досягнень кандидата Климов назвав створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі.

Інвестиції

Климов також заявив, Нова пошта до кінця 2023 року інвестує у відкриття закордонних відділень понад 10 млн євро. При цьому у 2024 році інвестиції суттєво зростуть.

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Плани

За словами співвласника Нової пошти, компанія не ставить перед собою мету, щоб нові відділення за кордоном цього року дали помітні результати. Однак у 2024 році закордонні відділення мають приносити прибутки.

У планах «Нової пошти» — присутність у всіх країнах Європи. Климов зазначив, що компанія планує співпрацювати як з місцевими партнерами, так і розвиватися за франчайзинговою моделлю.

Нагадаємо

Нова пошта вже працює у Польщі, Німеччині, Литві, Чехії, Молдові та Румунії.

Нова пошта була заснована у 2001 році. На сьогодні це група компаній, до якої входять Нова пошта, НП Логістик, платіжна система NovaPay і Нова пошта Глобал.