Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року. Уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановив чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
В Україні змінили порядок бронювання військовозобов’язаних
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Зокрема, зміни внесено до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану та до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
« Під час зустрічей з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Своїм рішенням уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Ухвалені урядом зміни передбачають:
- суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн євро.
- підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.
- застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.
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В Міністерства економіки зазначили, що для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи.
Серед критеріїв, зокрема — розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д.
При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.
Нагадаємо
27 січня Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Забронювати співробітників можуть компанії, які відповідають трьом із семи критеріїв:
- Підприємство є резидентом «Дія.City».
- Мінімальна сума платежів на користь держави. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих і сплачених до державного та місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро.
- Поріг валютного виторгу. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро.
- Підприємства мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Перелік підприємств визначає Кабмін.
- Підприємства мають велике значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства або ОДА «з урахуванням потреб громад».
- Відсутність заборгованості перед бюджетом зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
- Розмір середньої зарплати на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за звітний період.
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