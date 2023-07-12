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12 липня 2023, 14:25 Читать на русском

В Україні змінили порядок бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року. Уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановив чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року.
Фото: zoda.gov.ua

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Зокрема, зміни внесено до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану та до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

« Під час зустрічей з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Своїм рішенням уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ухвалені урядом зміни передбачають:

  • суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн євро.
  • підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.
  • застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Читайте також: Бронювання військовозобов'язаних працівників: В Кабміні назвали, де забронювали найбільше

В Міністерства економіки зазначили, що для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи.

Серед критеріїв, зокрема — розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д.

При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

Нагадаємо

27 січня Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Забронювати співробітників можуть компанії, які відповідають трьом із семи критеріїв:

  • Підприємство є резидентом «Дія.City».
  • Мінімальна сума платежів на користь держави. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих і сплачених до державного та місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро.
  • Поріг валютного виторгу. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро.
  • Підприємства мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Перелік підприємств визначає Кабмін.
  • Підприємства мають велике значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства або ОДА «з урахуванням потреб громад».
  • Відсутність заборгованості перед бюджетом зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
  • Розмір середньої зарплати на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за звітний період.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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