Курс валют на 12 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 12 липня, курс долара на готівковому ринку додав 15 копійок у покупці, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки у купівлі, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,25, євро — 40,85−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,30−40,71 грн/євро.

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