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11 липня 2023, 18:31 Читать на русском

В ПФУ розповіли, які пенсіонери мають право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату комуналки та придбання палива

Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.
Фото: pixabay.com

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Хто має право на пільгу

Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Членам сім'ї пільговика зазначена пільга не надається.

Пільга залежить від доходу

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн). Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права.

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Необхідні документи

Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями.

На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).

Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають на обліку в Реєстрі, потрібно надати:

  • заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:

  • особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою, на адресу органу Фонду;
  • online — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал «Дія».
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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