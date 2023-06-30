Деяким українцям з 1 липня піднімуть пенсії: кого це стосується

В Україні з 1 липня запланована індексація пенсійних виплат на 19,7%. Це стосується держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців, повідомляє ЕП.

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Деталі

Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року. Розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримує кожен пенсіонер.

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус раніше пояснював, що під час кожної індексації пенсій, обов’язково звіряється розмір пенсій колишніх держслужбовців із розміром пенсії, якби їм призначали виплати за Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а не за Законом «Про державну службу».

«Якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично, без додаткових відвідувань органів Фонду, переводять на загальну пенсію», — зазначив Капінус.

За його словами, багато колишніх держслужбовців вже отримують пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо

Протягом 2023 року провели вже кілька перерахунків пенсій. Зокрема, під час березневої індексації пенсійні виплати перерахували 10,5 млн українських пенсіонерів.

Також у червні доплати до пенсій отримали працюючі пенсіонери, для яких здійснений автоматичний перерахунок з 1 квітня 2023 року.