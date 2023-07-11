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11 липня 2023, 19:05 Читать на русском

Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10%

За рік зайнятість у криптовалютному секторі скоротилася на 10% — з 210 000 до 190 000 співробітників. Про це свідчить звіт K33 Research.

За рік зайнятість у криптовалютному секторі скоротилася на 10% — з 210 000 до 190 000 співробітників.
Фото: freepik.com

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Згідно з документом, індустрія налічує близько 10 000 компаній, загальна вартість яких становить приблизно $180 млрд. Приблизно 60% усіх співробітників працюють у компаніях, які займаються трейдингом та інвестиціями.

Майже 30% зайнятих у сфері цифрових активів мешкають у США. На Азію та Австралію сумарно припадає 35% робочої сили, а на Індію — 20%.

У Європі зосереджено 24% криптопрацівників. Великобританія лідирує в регіоні за кількістю створених робочих місць — 13 тисяч.

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«Загальна тенденція така, що багато компаній позбулися багатьох людей, за винятком Binance», — заявив виконавчий директор K33 Андерс Хелсет.

За його словами, наприкінці 2022 року компанії скоротили багато співробітників, а зараз індустрія «тримається на плаву завдяки значним сумам фінансування».

Джерело: Мінфін
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