Звільнення в Meta: Цукерберг скоротив інженерів та техкоманду

Звільнення в Meta

Meta стала першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень, які, за її словами, відбуватимуться трьома основними етапами протягом кількох місяців і торкнуться 10 тисяч співробітників.

Скорочення викликали розчарування співробітників. Звільнення були темою найпопулярніших запитань, опублікованих на внутрішньому форумі компанії.

Марк Цукерберг закликав співробітників працювати з більшою інтенсивністю, щоб відповідати бізнес-завданням материнської компанії Facebook і Instagram.

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Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», материнська компанія Facebook, Meta готується до нового раунду скорочень робочих місць. Вони торкнуться HR-спеціалістів, юристів, фінансових експертів і топменеджерів.

В листопаді компанія Meta скоротила близько 13% персоналу — це понад 11 000 співробітників.