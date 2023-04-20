Компанія Meta 19 квітня здійснила чергове скорочення робочих місць, яке торкнулося інженерів і технічних команд. Про це пише Reuters.
Звільнення в Meta: Цукерберг скоротив інженерів та техкоманду
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Звільнення в Meta
Meta стала першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень, які, за її словами, відбуватимуться трьома основними етапами протягом кількох місяців і торкнуться 10 тисяч співробітників.
Скорочення викликали розчарування співробітників. Звільнення були темою найпопулярніших запитань, опублікованих на внутрішньому форумі компанії.
Марк Цукерберг закликав співробітників працювати з більшою інтенсивністю, щоб відповідати бізнес-завданням материнської компанії Facebook і Instagram.
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Передісторія
Як писав раніше «Мінфін», материнська компанія Facebook, Meta готується до нового раунду скорочень робочих місць. Вони торкнуться HR-спеціалістів, юристів, фінансових експертів і топменеджерів.
В листопаді компанія Meta скоротила близько 13% персоналу — це понад 11 000 співробітників.
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