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11 липня 2023, 16:03 Читать на русском

Індекс бензину 2023: скільки літрів бензину можна купити за середню зарплату в Україні та інших країнах

Аналітики Picodi.com відстежили динаміку вартості бензину в Україні та світі в першому півріччі 2023 року й підрахували, скільки літрів пального може купити середньостатистичний українець, який отримує середню заробітну плату.

Аналітики Picodi.com відстежили динаміку вартості бензину в Україні та світі в першому півріччі 2023 року й підрахували, скільки літрів пального може купити середньостатистичний українець, який отримує середню заробітну плату.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПерше півріччя пройшло без значних коливаньПротягом перших шести місяців 2023 року вартість бензину в Україні була стабільною.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Перше півріччя пройшло без значних коливань

Протягом перших шести місяців 2023 року вартість бензину в Україні була стабільною. У більшості європейських країн ціна на пальне в червні відрізнялася від ціни в січні менш ніж на 5%.

Тільки в Словенії та Туреччині бензин помітно подорожчав на 10% і 16% відповідно. Своєю чергою в Угорщині вартість бензину в червні була нижчою, ніж у січні (-9%).

В Україні середня вартість пального в червні 2023 року склала 44,78 грн, що на 5,58 грн менше січневої ціни (-11%).

Тільки на Мальті вартість бензину не змінилася, тому що влада «заморозила» ціну пального та енергії.

Індекс бензину 2023

Традиційно низькі ціни були відзначені в Східній Європі: в Білорусі, росії та Казахстані.

Своєю чергою зараз найбільше платять за бензин мешканці Ісландії, Норвегії та Данії. В Україні бензин в середньому коштує $1,21 за літр.

Найбільше літрів бензину можуть купити жителі країн з високим рівнем доходу:

  • Швейцарія (3 025 літрів),
  • Люксембург (2 413 літра),
  • Данія (2 033 літри).

Українці згідно з останніми даними ПФУ в середньому заробляють 13 423 грн (10 806 грн після вирахування податків). Середньостатистичний українець за середню заробітну плату може купити 241 літр бензину (останнє місце рейтингу з 43 країн). Минулого 2022 року за аналогічний період можна було купити 232 літри (на 9 літрів менше).

У минулі роки Індекс бензину в Україні виглядав так:

  • 2019 рік — 258 літрів;
  • 2020 рік — 345 літрів;
  • 2021 рік — 389 літрів;
  • 2022 рік — 232 літри;
  • 2023 рік — 241 літр.

У пошуках раю для водіїв

З минулого року трійка лідерів не змінилася. Все також найдешевше заправлятися в Алжирі (0,34 $/л), Кувейті (0,34 $/л) й Ірані (0,35 $/л), а найдорожче — в Гонконзі (2,99 $/л).

У світовому рейтингу співвідношення заробітної плати до вартості пального на п'єдесталі опинилися країни Перської затоки: в середньому найбільшу кількість пального зможуть купити мешканці Кувейту (7 222 літра), Катару (6 839 літрів) і Об'єднаних Арабських Еміратів (4 611 літрів).

Водночас найгірший Індекс бензину спостерігається в таких країнах:

  • Пакистан — 166 літрів за середню зарплату;
  • Шрі-Ланка — 157 літрів;
  • Куба — 27 літрів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 липня в Україні податки на пальне повернулися на довоєнний рівень.

Так, після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 євро за 1 000 літрів, на дизпальне — до 139,5 євро за 1 000 літрів.

Крім того, акциз на зріджений газ не зміниться і становитиме 52 євро.

Джерело: Мінфін
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