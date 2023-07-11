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11 липня 2023, 15:34 Читать на русском

Український стартап Workee залучив $900 тисяч інвестицій

Український стартап Workee, який розробляє систему управління онлайн-бізнесом для фрілансерів, залучив фінансування на $900 000. Про це повідомляє Forbes.

Український стартап Workee, який розробляє систему управління онлайн-бізнесом для фрілансерів, залучив фінансування на $900 000.
Фото: pixabay.com

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Інвестори

Інвесторами виступили міжнародні фонди та спецфонд Google, а оцінка post-money, за словами засновника Ігора Баумана, досягла $9−12 млн.

Формально стартап отримав $800 000 саме інвестицій, оскільки до суми в $900 000 входить грант від Google for Startups Ukraine Support Fund — спеціального фонду на $5 млн для українських компаній.

Точна частка Google не розголошується, проте зазвичай максимальна сума гранта становить $100 000.

У новому раунді інвестицій Workee взяли участь SMOK Ventures, сфокусований на українських проєктах каліфорнійський фонд Slava Ventures і кілька ангелів із Кремнієвої долини, чиї імена розкривають.

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Загалом у стартап інвестовано $1,6 млн. Це власні кошти фаундерів і два раунди від венчурних інвесторів. Pre-seed-раунд у розмірі $600 000 стартап закрив у лютому 2022 року, зовсім незадовго до початку повномасштабної війни.

Інвесторами тоді виступили чеський фонд Lighthouse Ventures, українська приватна інвестиційна компанія BRISE Capital, акселератор Startup Wise Guys та співзасновник фонду GEEK Ventures Ігор Маханьок.

Workee

Продукт Workee — платформа, на якій можна створити персональний сайт із системою бронювання, вбудованими платежами, виставленням рахунків та управлінням податками. Вартість річної підписки — $290. Додаткових комісій за транзакції стартап не стягує.

Стартап Workee у травні 2020 року заснували Ігор Бауман, Артем Канакі та Євген Кисельов. Головний офіс компанії знаходиться у Делавері, США, R&D — у Києві. У стартапу також є офіси у Литві та Чехії.

Станом на листопад 2022 року компанія мала понад 100 000 клієнтів і понад $100 млн виторгу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
I. B.
I. B.
11 липня 2023, 15:46
#
Очень украинский. И сайт на украинском, и офис в Украине, и компания зарегистрирована в Украине, и инвестора Украинские. Прямо гордость берет.
+
0
I. B.
I. B.
11 липня 2023, 15:54
#
И сотрудники украинские, из цитируемой статьи Forbes:

За півтора року великої війни засновникам довелося перевинайти Workee. Евакуювавшись із київської штаб-квартири, 13 людей команди розпорошилися по всьому світу. У стартапу є ремоут-співробітники у США, Португалії, Іспанії, Хорватії, Румунії, Польщі, Нігерії та на Філіппінах.
Троє засновників — у такому самому режимі. «Ми не зустрічалися з того часу, як в лютому 2022 року російська армія вдерлася до України», — каже Бауман, який розмовляв із Forbes із Америки.
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0
shabash
shabash
11 липня 2023, 17:17
#
Когда надо присвоить себе чужие достижения, то можно назвать и украинским, как вот Револют:

Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
https://minfin.com.ua/2020/07/28/49594547/

А если вдруг дела у компании идут не очень, то про её украинские корни можно не упоминать:

Недостатки платежной системы Revolut в США позволили ворам украсть более $20 миллионов
https://minfin.com.ua/2023/07/10/108724432/

Если пипл схавает, то почему бы и нет?
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