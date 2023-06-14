Український стартап Propertymate залучив $5,5 мільйона інвестицій

П’ятирічний український стартап Propertymate, який працює на ринку нерухомості в США, залучив $5,5 млн інвестицій від американських та українських інвесторів. Про це повідомляє Forbes Україна.

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Інвестори

У цьому раунді взяли участь американські венчурні компанії Gaingels, Asymmetry Ventures, ангельський синдикат Unpopular Ventures, а також українські Geek Ventures, Flyer One Ventures, SID Venture Partners, U.Ventures та ранній інвестор Pragmatech Ventures — фонд співзасновника iDeals Євгена Сергеєва.

Серед нових ангельських інвесторів проєкту — колишній CEO Oliver Wyman Девід Моррісон, американський економіст Адріан Сливоцький, Джон Гу з Norwest Venture Partners, засновник SquareFoot Джонатан Вассерструм, засновник Opswat Бенні Чарні.

Зміна назви

Отримавши фінансування, стартап змінив назву на NewHomesMate, проте продукт і бізнес-модель залишаться незмінними.

З моменту заснування стартап отримав $6,7 млн інвестицій. Виторг із січня 2022-го по січень 2023 років зріс у понад десять разів, стверджують засновники.

Оцінку за новим раундом засновники не коментують. Однак за даними Forbes, вона становить $30−40 млн.

«Ми виросли на 1086% за доходом станом на січень 2023-го порівняно з січнем 2022 року», — заявив один з засновників стартапу Богдан Гнатковський.

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Стартап Propertymate

Стартап Propertymate зі штаб-квартирою в американському Остіні був заснований 2018 року українськими підприємцями Богданом Гнатковським та Софією Вишневською.

Команда стартапу працює над платформою, яка дозволяє покупцям первинної нерухомості знайти інформацію про новобудови. Дана платформа орієнтована на ринок США.

Сервіс працює на штучному інтелекті, який допомагає аналізувати дані про покупців та нерухомість, а також прогнозує, у яких об'єктах клієнти будуть найбільше зацікавлені.

Серед клієнтів стартапу є американські агенції Keller Williams, eXp Realty та Compass.