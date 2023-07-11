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11 липня 2023, 14:05 Читать на русском

ВАКС конфіскував квартири в Києві російського дизайнера Лєбєдєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів дизайнера та російського блогера-пропагандиста Артємія Лєбедєва. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів дизайнера та російського блогера-пропагандиста Артємія Лєбедєва.
Фото: t.me/fuckcorruption

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У дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва:

  • на Ярославовому Валу, площею 138 кв. м,
  • на вул. Саксаганського, площею 193 кв. м.

Зазначається, що перша квартира записана безпосередньо на Лєбєдєва, іншу він переписав на свого друга-програміста за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення рф.

Читайте також: Перший інвестиційний банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи росіян на мільярди гривень

Лєбєдєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. У січні 2023 року він потрапив під санкції України.

Минулого року дизайнер відвідав територію окупованого заводу «Азовсталь» та фотографувався на даху окупованої Запорізької АЕС.

У березні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 липня 2023, 15:23
#
Много трындел по ютубу …
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