Курс валют на 11 липня: євро на готівковому ринку подорожчало на 15 копійок, в обмінниках — на 10 копійок

У вівторок, 11 липня, курс долара на готівковому ринку додав 5 копійок у покупці і не змінився у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 4 копійки у купівлі та продажу. Курс євро зріс на 4 копійки у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,29, євро — 40,82−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,30−40,70 грн/євро.

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