ConcordBusiness у трійці мобільних додатків України: що отримують бізнес-клієнти

Мобільний додаток ConcordBusiness від банку «Конкорд» посів 8-ме місце в рейтингу 20 найкращих додатків для бізнес-клієнтів у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії за результатами дослідження незалежної агенції SME Banking Agency. Серед бізнес-додатків України — 3-тє місце. Розберемося, що цікавого пропонує банк бізнес-аудиторії.

Відкриття рахунку ФОП онлайн

Через застосунок ConcordBusiness можна відкрити бізнес-рахунок онлайн через Дію за 5 хвилин без візитів до відділення.

Треба зареєструватися в додатку та підписати документи Дія.Підпис або КЕП. Це зручно, якщо ФОП знаходиться в невеликому місті або за кордоном.

Якщо немає Дії, можна додати фото документів і прийти в одне з відділень банку для підписання документів.

«Ми одні з перших запустили відкриття рахунку ФОП через Дію, без необхідності спочатку відкривати особистий рахунок. Ми одні з перших реалізували вимоги НБУ щодо структурованого призначення бюджетного платежу. Усі класні можливості, які дозволяють покращити досвід клієнта під час роботи в банкінгу, ми реалізуємо швидко. До речі, зараз ми тестуємо онлайн-відкриття рахунків юридичних осіб і маємо намір зробити цей процес зручним і швидким і для компаній, як вже реалізовано для ФОП», — розповіла СЕО ConcordBusiness Тетяна Дашевська.

У ConcordBank один з найкращих тарифів для ФОП на ринку — відкриття, обслуговування та платежі — 0 грн. Клієнти отримують преміальну картку-ключ Visa Business Platinum безкоштовно.

Топ-функції додатка для бізнесу

Зазвичай бізнес-клієнти роблять у додатку швидкі операції: платежі, переказ виручки на особисту картку, перегляд балансу, шеринг реквізитів. Усе інше в інтернет-банкінгу на комп’ютері.

ConcordBusiness веде розробку функцій за принципом mobile first. Додаток має майже такий самий функціонал, як і вебверсія, це зручно особливо зараз, адже не завжди є доступ до комп’ютера.

У додатку клієнти можуть сформувати виписку за будь-який період, згенерувати квитанцію за будь-якою операцією, скасувати щойно відправлений платіж без звернення в підтримку, повторити раніше проведений платіж.

Функція «Імпорт платежів» дозволяє завантажити в додаток Excel-файл з платежами та підписати всі документи пакетом за один раз.

Підпис документів відбувається КЕП клієнта, випущеним будь-яким кваліфікованим надавачем послуг. Це безпечно та зручно, адже не треба випускати окремого підпису для роботи з рахунками.

У додатку є можливість керувати картками — бізнесовою та особистою. Можна змінювати ліміти, робити перекази за номером картки на картку будь-якого банку України.

Підключення продуктів

Банк «Конкорд» відомий широкою лінійкою всіх видів еквайрингу та надає своїм клієнтам цікаві цінові пропозиції на мобільний еквайринг у смартфоні, класичні POS-термінали, інтернет-еквайринг. Подати заявку на підключення будь-якого продукту можна онлайн, підписати документи з банком — КЕП.

Доступні заявки на овердрафт, кредити, гарантії.

А ще можна надати доступ бухгалтеру, якщо відправити йому запрошення.

Підтримка в месенджерах без ботів

Клієнтам зручно спілкуватися з підтримкою в улюблених месенджерах, тому ConcordBusiness має інтеграцію з Telegram та Viber, куди 24/7 клієнт може звернутися та отримати там консультацію від менеджера підтримки.

«Ми не використовуємо ботів. Звернувшись по допомогу, клієнт відразу починає спілкування з людиною, не витрачаючи час на вибір теми звернення, які так дратують. Усі наші клієнти мають персонального менеджера. В інших банках це вважається VIP-послугою, але для ConcordBank кожен клієнт найважливіший», — каже Тетяна Дашевська.

Довідка: ConcordBank — основа 1-ї в Україні відкритої екосистеми Concord Fintech Solutions (CFS), у яку також входять цифровий банк NEOBANK, платіжний сервіс ConcordPay, процесинговий центр ProCard, МПС CordPay, IT-компанія MustPay та Біржа Благодійності «ДоброДій».

Загальна сума благодійної та гуманітарної допомоги ЗСУ, лікарням, дітям від CFS під час війни оцінюється в 123,4 млн грн.