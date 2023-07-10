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10 липня 2023, 14:32 Читать на русском

«єВідновлення»: Українці отримали 115 мільйонів на відновлення пошкодженого житла

У рамках програми «єВідновлення» 1409 заявників отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф. На рахунки заявників було нараховано понад 115 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У рамках програми «єВідновлення» 1409 заявників отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф.
Фото: sud.ua

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«Роботи все ще дуже багато — з початку дії програми 10 травня українці подали 24 724 заяви. Попри те, що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв недостатні», — заявив очільник відомства та віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він закликав громади налагодити роботу комісій, нагадавши, що уряд спрямував на реалізацію програми 4,4 млрд грн, а також були створені необхідні механізми та цифрові інструменти.

Отримані кошти громадяни зможуть спрямувати на закупівлі будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт.

Загалом, з 10 травня, дня запуску програми «єВідновлення», подано 24 724 заяв.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС в межах програми «єВідновлення».

Джерело: Мінфін
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